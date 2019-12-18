Бабченко заявил, что его выдворили из Израиля

Журналист отметил, что это произошло из-за того, что у него в Израиле не было ни вида на жительство, ни приглашения на работу

Журналист Аркадий Бабченко написал в своем Facebook, что его выдворили из Израиля.

Он сыронизировал на эту тему, отметив, что "жизнь опередила мечту", а "мем стал реальностью".

"А меня-таки выдворили из Израиля", – написал он.

Он отметил, что это произошло из-за того, что у него в Израиле не было ни вида на жительство, ни приглашения на работу.

"Казалось бы, стандартная процедура. Пока подаешь документы – нет вида на жительство – нет вида, нет разрешения на работу – нет разрешения, нет работы. Что тут в принципе можно обсуждать?" – написал журналист.

"Ну и как мы видим, запрет на работу и угроза депортацией закончилась тем, что меня таки выдворили из Израиля", – добавил Бабченко.

Бабченко также недоволен заголовками ряда украинских новостных сайтов, которые предрекли его высылку из Израиля.

В комментариях к своему заявлению журналист дописал: "Представляю, кстати, какие будут заголовки после этого поста". И один из комментаторов в шутку предложил такой заголовок: "Бабченко на Абрамсе штурмует Израиль, требует дать ему работу!"

Как ранее сообщал Фокус:

Угроза жизни и безопасности семьи стала ключевым мотивом переезда журналиста Аркадия Бабченко из Украины в Израиль.

В 2018 году Бабченко пообещал покинуть Украину, если Юлия Тимошенко станет президентом. Тогда он писал, что приход к власти в Украине "агента Путина" в лице Юлии Тимошенко закончится большой внутренней войной и введением в страну российских войск.

Также Бабченко подал иск против РФ в ЕСПЧ. Его адвокатом стал Бен Эммерсон - адвокат Марины Литвиненко, вдовы отравленного полонием Александра Литвиненко.