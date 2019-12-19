На заседании аграрного комитета подрались депутаты от "ОПЗЖ", "Слуги народа" и "Батькивщины"
2019-12-19 07:49:46
В драке приняли участие депутаты от "ОПЗЖ" Илья Кива, от "Батькивщины" Вадим Ивченко и Андрей Мотовиловець от "Слуги народа"
Вчера, около 10 вечера, во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики во время рассмотрения законопроекта о рынке земли подрались народные депутаты.
Видео драки обнародовала заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
В драке приняли участие депутаты от "ОПЗЖ" Илья Кива, от "Батькивщины" Вадим Ивченко и Андрей Мотовиловець от "Слуги народа".
Укринформ сообщает, что конфликт возник из-за предложения установить время, до котрого будет продолжаться заседание.
После чего председатель комитета Николай Сольский поставил это предложение на голосование, однако депутаты ее не поддержали.
В дальнейшем комитет продолжил рассматривать поправки. В это время депутаты от "Батькивщины" и "ОПЗЖ" скандировали "позор" и собрались вокруг председателя комитета с требованием завершить заседание.
Именно тогда и началась толкотня между Кивой и Молитовцом. Успокоить депутатов взялись коллеги, в частности Нестор Шуфрич, которому самому чуть не досталось от Кивы.
После этого председатель комитета объявил перерыв. Нардепы согласовали решение завершить заседание в 00:30. Из более 4600 поправок удалось рассмотреть 192.
Продолжение рассмотрения начнется 19 декабря в 8:00 утра.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.
- Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме.
- Евросоюз выразил поддержку планам правительства Украины открыть в стране рынок земли. В Брюсселе считают, что такая реформа имеет "огромный потенциал для экономики".