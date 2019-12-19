Противники рынка земли перекрыли Крещатик

2019-12-19 15:43:00

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Данная акция согласована с городской администрацией

Митингующие против внедрения рынка земли перекрыли проезжую часть Крещатика. Активисты от Национального корпуса и ассоциации фермеров и приватных землевладельцев Украины расположились возле ЦУМа. Об этом сообщает Страна.юа.

Сообщается, что активисты пропускают только общественный транспорт. Также демонстрантами была пропущена карета скорой помощи.

Как заявляет полиция на Крещатике, данная акция была согласована митингующими с городскими властями.

 

Всего в блокировке центральной улицы столицы принимает участие более 100 человек.

Как ранее сообщал Фокус:                                                                                                

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