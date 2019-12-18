Причина конфликта - "земельный" законопроект

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вышел к митингующим против отрытия рынка земли под Верховной Радой. К нему сразу подошел глава Нацкорпуса Андрей Билецкий и начать обвинять провластную фракцию во вчерашнем разгоне протестующих.

Билецкий во время разговора на повышенных тонах также возмущался, что это "Слуги народа" выбрали нынешний состав Кабмина и именно министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Вы за это отвечаете, ты отвечаешь, Зеленский, Аваков... Вы стравили ментов, вы уже за эту землю платите кровью. Кто ты такой, чтобы травить людей?", – кричал Билецкий.

Арахамия ответил, что "никто", и ответил: "Я вообще не имею отношения к ментам. У тебя с Арсеном Борисовичем отношения в 10 раз лучше, чем у мен. Ты сейчас говоришь, что не имеешь отношения к министру внутренних дел? Никакого?". На что лидер "Нацкорпуса" вновь начал повышать голос.

"Какое я имею отношение к министру внутренних дел? Что ты, клоун, мне говоришь? Потому что я пошел воевать в рамках МВД? Я вернул Мариуполь...", – заявил Билецкий.

В итоге Билецкий предложил Арахамии проголосовать закон о референдуме, на который впоследствии вынести земельный вопрос.

"Скажи-ка, хлопчик, насколько тяжело сегодня проголосовать за референдум (с вопросом – продавать ли землю или нет, – ред.)?", – спросил Билецкий и услышав ответ, что голосование планируется лишь в январе, заявил: "Так вы (народные депутаты, – ред.) же так быстро пишете, вы только по земле тянете!".

В конце концов, Арахамия ушел, по его словам, на заседание комитета. Вслед ему протестующие кричали "Позор", "Банду вон".

Как ранее сообщал Фокус:

17 декабря под стенами Верховной Рады прошел многотысячный митинг против открытия рынка земли. Дважды происходили столкновения протестующих с полицейскими. Пострадали 17 правоохранителей, 26 человек задержали, но вскоре отпустили.

В Нацкорпусе заявили, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан перешли красную линию, дав указание "разогнать фермеров" под Радой.

Закон об открытии рынка земли вынесут в зал для голосования после рассмотрения в аграрном комитете всех поправок к документу. Об этом 18 декабря сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после встречи с председателями парламентских фракций.