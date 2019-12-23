МИД РФ будет влиять на боевиков для выполнения решений "нормандского саммита"

По словам Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией, но есть те, "кто пытается помешать ему в этом"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет влиять на боевиков, чтобы те выполняли решения "нормандской встречи" в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией, но есть те, "кто пытается помешать ему в этом".

"Это прискорбно, но мы будет готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться", – сообщил Сергей Лавров.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.