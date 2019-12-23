В Украину по обмену могут вернуться бойцы, прошедшие Иловайск и Дебальцево, – Лутковская

Но пока что идет процесс "дошлифовывания" списков

В ходе обмена пленными в Украину вернутся те бойцы, которых не вышло забрать еще в декабря 2017 года.

Об этом на брифинге заявила представитель Украины в ТКГ Валерия Лутковская.

"Большое счастье, что мы сможем забрать тех парней, которые на протяжении четырех лет после Иловайска и Дебальцевого находились в плену и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", – сообщила Лутковская.

Также она уточнила, что сейчас проходит процесс "дошлифовывания" списков.

Какой-либо дополнительной информации Лутковская не предоставила, сославшись на то, что "за процедурой освобождения – судьбы людей".

"Очень прошу встречать тех, кого удастся освободить из плена, с улыбками и пожелания и счастья", – добавила она.

Сегодня ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.

Громадське, ссылаясь на свои источники, пишет, что в рамках обмена боевикам могут выдать экс-"беркутовцев", подозреваемых в убийства на улице Институтсткой в 2014 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.