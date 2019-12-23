Родные погибших на Майдане просят Зеленского не допустить обмена экс-беркутовцев
2019-12-23 20:14:25
Родственники героев Небесной сотни считают, что после выдачи бывших силовиков Россия сможет "расширить во времени и пространстве" существующий конфликт
Организация "Семья героев Небесной сотни" просит президента Владимира Зеленского не включать в обменные списки экс-беркутовцев, которые проходят по делу Майдана.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте общественной организации.
Родственники погибших на Майдане не понимают, как обмен бывших беркутовцев может коррелировать с международным правом и здравому смыслу, ведь они – не участники, ни жертвы войны на Донбассе.
Бывшие силовики также никак не связаны с сепаратизмом: "ни напрямую, ни в качестве разведчиков, членов ДРГ, агентов влияния", уточняют члены организации.
"Они все – граждане Украины... Их освобождение сделает невозможным завершение главного судебного процесса по делам Майдана, который может закончиться уже в следующем году", – говорят семьи погибших героев.
"Без преувеличения готовится уничтожение главного уголовного дела в Украине", – говорится также в заявлении.
По мнению родственников героев Небесной сотни, включение экс-беркутовцев в списки может быть выгодного России, ведь это "расширит во времени и пространстве конфликт", что само по себе – опасный прецедент.
В этой связи, Зеленского просят не допустить вмешательства РФ в украинское правосудие, а также предотвратить раскол общества и акции протеста, которые "во всей видимости произойдут при попытке реализации таких решений".
Сегодня hromadske сообщало, что в рамках обмена пленными боевикам могут выдать экс-"беркутовцев", подозреваемых в убийствах на улице Институтсткой в 2014 году.
Позже издание получило комментарий по этому вопросу у прокурора по делу расстрелов на Институтской Алексея Донского.
"Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований", – заявил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.
- По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.
- В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.
- Сегодня, 23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.