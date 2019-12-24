Кабмин назначил госсекретарем Минздрава раскритикованную Супрун Инну Солодкую

Кроме того, Кабмин назначил заместителем министра здравоохранения экс-первого заместителя гендиректора Центра общественного здоровья Виктора Ляшк

Кабмин назначил госсекретарем Министерства здравоохранения Инну Солодкую. Раньше она возглавляла юридический департамент Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Facebook.

Напомним, по словам экс-и.о главы Минздрава Ульяны Супрун, на закрытом заседании Кабмина министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подняла вопрос об увольнения госсекретаря МОЗ Артема Янчука, который находится в декретном отпуске. На его место назначили Инну Солодкую – бывшую коллегу Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при экс-министре Раисе Богатыревой, которая, напомним, в конце августа вышла из СИЗО после внесения залога в 6 млн грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук говорил, что раскритикованная Инна Солодкая назначена госсекретарем МОЗ временно, и на следующей неделе Кабмин объявит "честный" конкурс на ее должность.

Кроме того, Кабмин назначил заместителем министра здравоохранения экс-первого заместителя гендиректора Центра общественного здоровья Виктора Ляшко.

Ранее Ляшко был членом проектного офиса реформ при Министерстве здравоохранения. а также советником министра здравоохранения Зоряны Скалецкой.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что между одним из ее заместителей и частью коллектива ведомства есть внутренняя ссора.

24 сентября сотрудники ведомства написали открытое письмо главе Кабмина Алексею Гончаруку, в котором охарактеризовали действия нового руководства как угрозу продолжения реформы здравоохранения в Украине.