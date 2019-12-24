Судьи под крики "ганьба" оставили Кузьменко в СИЗО

2019-12-24 16:55:11

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Ранее суд арестовал Кузьменко до 8 февраля без права внесения залога

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу на арест Юлии Кузьменко – одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Решение коллегия судей выносила под крики "ганьба".

Под личное поручительство Кузьменко хотели взять 56 человек, среди них – нардепы от "ЕС" и "слуга народа" Виктория Вагнер. Суд не принял прошения.

После оглашения решения суда адвокат подозреваемой Владислав Добош расплакался.

адвокат кузьменко добош суд апелляция

Кузьменко, как и другого подозреваемого Андрея Антоненко, арестовали до 8 февраля без права внесения залога.

Вчера апелляционный суд также рассмотрел жалобу адвокатов Антоненко и также не удовлетворил ее.

Как ранее сообщал Фокус: 

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
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