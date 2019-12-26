РФ во время обмена хочет получить харьковских террористов

Украинский прокурор уже попросил суд освободить террористов под личное обязательство, хотя ранее требовал для них пожизненного заключения

РФ хочет, чтобы ей выдали троих обвиняемых в теракте в Харькове и даже включила их в обменные списки.

Об этом пишет hromadske.

В связи с требованием россиян, украинский прокурор просит суд освободить Башлыкова, Дворникова и Тетюцкого под личное обязательство. До этого он требовал для них пожизненного заключения.

Сторона потерпевших выступает против обмена, ведь указанные лица не состояли в каких-либо группировках и не были на Донбассе.

"Те люди, которые составляли обменный список, создали и прецедент. Теперь РФ сможет включать в свои списки даже наркобаронов", – говорит адвокат потерпевших от теракта Олег Головков.

Отец погибшего во время теракта 15-летнего Даниила Дидыка Андрей также против обмена: "Считаю, вина этих тварей доказана. Поэтому прошу всем трем пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания".

22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове, во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства, произошел взрыв.

В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

4 сентября 2019 года Фрунзенский райсуд Харькова продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.

В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.

23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.