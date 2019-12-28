Аграрный комитет Рады рекомендовал принять закон о рынке земли
2019-12-28 11:19:35
Решение поддержали 19 членов комитета
Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует парламенту принять законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.
Об этом сообщил глава комитета Николай Сольский, передает УНН.
"Рекомендовать ВРУ принять законопроект о некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения 2178-10 во втором чтении и в целом как закон Украины, в редакции согласно поправкам и предложениям, указанным председателем подкомитета", – рассказал он.
По его словам, решение поддержали 19 членов комитета. Один из членов комитета проголосовал против, еще трое воздержались.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.
- Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.
- Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме.
- Закон об открытии рынка земли вынесут в зал для голосования после рассмотрения в аграрном комитете всех поправок к документу. Об этом 18 декабря сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после встречи с председателями парламентских фракций.
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