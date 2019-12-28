Аграрный комитет Рады рекомендовал принять закон о рынке земли

Решение поддержали 19 членов комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует парламенту принять законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Об этом сообщил глава комитета Николай Сольский, передает УНН.

"Рекомендовать ВРУ принять законопроект о некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения 2178-10 во втором чтении и в целом как закон Украины, в редакции согласно поправкам и предложениям, указанным председателем подкомитета", – рассказал он.

По его словам, решение поддержали 19 членов комитета. Один из членов комитета проголосовал против, еще трое воздержались.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.

Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме.