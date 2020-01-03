Венедиктова предложит Зеленскому создать в ГБР новое управление по делам Майдана

Вместе с созданием управления предполагается также увеличить количество следователей, которые будут работать по Майдану

И.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова подаст президенту Украины на рассмотрение проект новой структуры ГБР.

Об этом Венедиктова заявила в своем обращении, опубликованном в YouTube.

"Общество ожидает от бюро эффективных результатов в расследовании дел Майдана... В ГБР уже создано и работает отдельное следственное подразделение, которое занимается Майданом. Его штат – 25 следователей", – говорит Венедиктова.

По ее словам, в ближайшее время она предложит Зеленскому новую структуру бюро, в которой будет предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана.

Вместе с тем запланировано также увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства.

Венедиктова добавила, что на днях решится вопрос с переходом работавших по Евромайдану следователей из Офиса генпрокурора в Госбюро расследований.

Также она отметила: в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по указанным делам, в т.ч. по делу о массовых убийствах 18-20 февраля 2014 года.

Напоследок Венедиктова рассказала, что в бюро есть производства в отношении правоохранителей и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса, приведшие, в свою очередь, к незаконным задежаниям и арестам.

В то же время, и.о. директора ГБР не уточнила, кто именно эти "участники процесса".

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

Спустя три дня Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил на его место нардепа от "СН" Ирину Венедиктову.

Позже Венедиктова написала заявление о сложении полномочий народного депутата ВРУ.