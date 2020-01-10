Офис генпрокурора призвал Луценко и других политиков воздержаться от пиара на крушении боинга МАУ

В ОГП утверждают, что делают все необходимое для расследования трагедии

Офис генерального прокурора призвал политиков воздержаться от спекуляций относительно досудебного расследования крушения самолета МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В ОГП отметили, что осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании и находятся на круглосуточной связи со специалистами на месте происшествия. Также в Офисе отметили, что обратились к иностранным партнерам с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию.

В связи с этим ведомство призвало политиков воздержаться от "пиара" на горе людей. При этом в в ОГП намекнули на бывшего генпрокурора Юрия Луценко.

"Мы призываем политиков, бывших прокуроров без юридического образования и базовых знаний уголовного права и процесса воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей. Вопросы квалификации авиакатастрофы с точки зрения уголовного права, определение органа досудебного расследования, международно-правовое сотрудничество в этом расследовании определяются следователями и прокурорами в соответствии с законом и потребностями следствия, а не поиском мгновенной популярности, которая характерна для пиар-политиков, далеких от юриспруденции", – говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее Луценко в Facebook заявил, что только "страусиной политикой можно объяснить, что авиакатастрофа до сих пор расследуется Нацполицией по статье о нарушении правил безопасности авиадвижения".

По его словам, Офис генпрокурора должен был сразу зарегистрировать уголовное производство о теракте, поручить следствие СБУ и обратиться к США, Канаде, Великобритании, Германии, другим заинтересованным странам и Ирану для создания совместной следственной группы.

"Такие действия никоим образом не будут препятствовать работе комиссии на месте катастрофы. Но являются единственно правильными в условиях, слишком близким по аналогии к делу МН 17", – написал он.

Напомним, Юрий Луценко возглавлял Генпрокуратуру с мая 2016 по август 2019 года. По высшему образованию он инженер электронной техники.

Сразу после катастрофы Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту крушения украинского самолета в Иране. Производство квалифицировано по ч.3 ст.276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Расследовать его поручили Нацполиции.

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.

Президент Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет рассматривается, но не является подтвержденной.