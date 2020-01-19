Самолет с телами погибших в Иране украинцев приземлился в "Борисполе"

На церемонии прощания присутствуют первые лица Украины: президент Зеленский, премьер Гончарук и глава ВР Разумков

Самолет с телами погибших в авиакатастрофе у Тегерана приземлился в аэропорту "Борисполь".

Попрощаться с погибшими можно будет в терминале "В" с 13:00 до 19:00.

Сейчас в аэропорту уже собрались несколько тысяч человек, которые пришли проститься с согражданами.

На церемонии присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также помощники Зеленского Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Среди погибших – 9 членов экипажа и 2 пассажиров:

Пилоты: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич;

бортпроводники: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Никитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

пассажиры – Елена Малахова и Ольга Кобюк.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.

17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.

18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.