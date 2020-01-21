Гончарук поручил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров

2020-01-21 21:48:34

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После встречи с Зеленским

Премьер-министром Алексеем Гончаруком инициирован пересмотр зарплат топ-менеджеров государственных компаний и наблюдательных советов.

Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он поручил Министерству экономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и членов наблюдательных советов.

По его мнению, оплата за труд должна быть конкурентной и одновременно справедливой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабмину разработать новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране. Также Зеленский поставил перед Гончаруком задачу решить вопрос с высокими премиями топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" за полученную компенсацию от российского монополиста "Газпром".

Как ранее сообщал Фокус:

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