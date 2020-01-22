Зеленский: Украина сделала несколько шагов назад, но не отступила, а брала место для разбега

Президент видит Украину региональным лидером

Президент Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о планах вывести Украину в лидеры Восточной и Центральной Европы

"Считаете, что это невозможно? Многие мировые единороги (компании, стоимостью больше $1 млрд, - ред.) начинались безумных идей с несколькими сотрудниками в гараже. Ничего нет невозможного. Наша страна в последние годы сделала несколько шагов назад, но мы не отступили. Мы брали расстояние для разбега и решительного экономического скачка ", – отметил президент

Зеленский отметил, что для успешной реализации этого плана у Украины есть все необходимые условия – выгодное географическое расположение, хороший климат, агарный и индустриальный ресурс и главное –креативные и талантливые люди.

"У нас нет только, пока, двух вещей. Нет другого варианта кроме, как быть успешными, это первое. И нет досочного инвестирования. Мы предлагаем всем стать акционерами успешной Украины. Сегодня прагматическому и закаменелому миру остро не хватает мира, а мировая экономика, которая находится на грани нового глобального кризиса нуждается в чуде. А Украина это то место, где случаются чудеса", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы, у уже сейчас наша страна позволяет получать большой доход на инвестированный капитал.

"Что означает не инвестировать в Украину сегодня. Это стать Джордж Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за миллион долларов", – подытожил Зеленский.