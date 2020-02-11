Укргазбанк прокомментировал обыски СБУ в своих отделениях

В Укргазбанке отметили, что оказывают всестороннее содействие сотрудникам правоохранительных органов, а обыски не влияют на его работу.

11 февраля 2020 в некоторых отделениях Укргазбанка проводятся следственные действия сотрудниками Офиса генпрокурора и СБУ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Обыски проводятся в рамках уголовного производства по предотвращению мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ОАО "Киевметрострой" и подконтрольных его руководству компаний при строительстве метро на Виноградарь.

В Укргазбанке отметили, что оказывают всестороннее содействие сотрудникам правоохранительных органов, а обыски не влияют на его работу.

"Подчеркиваем, что указанные процессуальные действия никоим образом не касаются операционной деятельности банка и его сотрудников. Отделения банка работают в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

16 января следственный судья Печерского районного суда Киева наложил арест на банковские счета "Киевметростроя" и его подразделений с целью не допустить хищение средств выделенных на строительство метро на Виноградарь.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить до конца 2021 года две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

В январе глава наблюдательного совета Киевметрострой Олег Токарев заявил, что строительные работы отстают от графика почти на год. Но спустя неделю мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стройка идет по плану и станции откроют до конца 2021 года.

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