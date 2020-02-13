Зеленский уволил Богдана с еще одной должности

Андрей Богдан больше не является членом СНБО, его место занял Андрей Ермак

Президент Владимир Зеленский провел перестановки в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №52/2020 опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Глава государства вывел из состава СНБО Андрея Богдана и назначил на его место Андрея Ермака.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Борисовича Ермака – руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава СНБО Андрея Богдана", – говорится в указе.

Напомним, СНБО возглавляет президента Владимир Зеленский (глава СНБО), секретарь Совета – Алексей Данилов. Также в его состав входят глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Службы внешней разведки Украины Валерий Евдокимов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр финансов Оксана Маркарова, глава МИД Вадим Пристайко, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава НБУ Яков Смолий (по согласию), начальник Генштаба Руслан Хомчак и глава Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский.

Напомним, Фокус разбирался, почему Зеленский провел кадровую рокировку в ОП и что изменит в отношениях с РФ новый глава ОП.

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.

В ОП заявили, что с назначением Андрея Ермака главой Офиса президента политический курс государства не изменится.

По мнению Петра Порошенко, назначение Андрея Ермака на должность главы ОП вместо Андрея Богдана ослабляет сопротивление Украины российской агрессии.