Андрей Богдан проиграл суд партии Порошенко

Суд признал законность исключение Богдана из списка "БПП" на выборах в Раду восьмого созыва

Партия "Европейская Солидарность" заявила, что Шестой апелляционный административный суд признал законным исключение Андрея Богдана из списка кандидатов партии "Блок Петра Порошенко" в народные депутаты Верховной Рады восьмого созыва.

Об этом говорится в заявлении партии.

"Нашу апелляционную жалобу было удовлетворено, решение Окружного административного суда Киева – отменено, в удовлетворении исковых требований Андрею Богдану отказано в полном объеме. Поэтому мы довольны результатом рассмотрения дела в апелляционном суде", – сказал адвокат партии Борис Сиклитский.

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В "ЕС" добавили, что Богдан был исключен из избирательного списка партии по инициативе ее членов коллегиальным и демократическим решением съезда. На основании указанного решения ЦИК приняла постановление об исключении из избирательного списка партии.

На выборах Верховной Рады 2014 года Богдан был номером 74 в списке БПП. В начале 2016 года Верховная Рада приняла закон, который позволил партиям исключать кандидатов из своих списков уже после выборов. После этого Богдана практически сразу исключили с формулировкой, что "он не участвует в партийной деятельности". В 2017 году Конституционный суд отменил закон.

В 2018 году Богдан обратился в суд с иском к ЦИК с требованием отменить постановление об исключении его из списка и признать избранным народным депутатом от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Свое решение ОАСК вынес только 7 октября 2019 года, когда уже была избрана Рада девятого созыва. Суд удветворил исковые требования Богдана частично и отменил постановление ЦИК об исключении его из списка .

Тогда "Европейская солидарность" обжаловала решение в апелляционном суде.

Как ранее сообщал Фокус:

21 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.