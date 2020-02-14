В Мюнхене планируется подготовка к "нормандской встрече", – МИД Германии

2020-02-14 19:59:35

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Во время конференции по безопасности в Мюнхене главы МИД стран "нормандской четверки" проведут встречу

В Мюнхене во время конференции по безопасности представители "нормандской четверки" хотят создать базу для нормандской встречи. 

Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Интерфакс-Украина.

"Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в "нормандском формате" в Берлине", – сообщил Маас.

Как ранее сообщал Фокус:

  • За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
  • Следующая встреча "Нормандской четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле. 
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