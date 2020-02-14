В Мюнхене планируется подготовка к "нормандской встрече", – МИД Германии

Во время конференции по безопасности в Мюнхене главы МИД стран "нормандской четверки" проведут встречу

В Мюнхене во время конференции по безопасности представители "нормандской четверки" хотят создать базу для нормандской встречи.

Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Интерфакс-Украина.

"Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в "нормандском формате" в Берлине", – сообщил Маас.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.