В Мюнхене планируется подготовка к "нормандской встрече", – МИД Германии
2020-02-14 19:59:35
Во время конференции по безопасности в Мюнхене главы МИД стран "нормандской четверки" проведут встречу
В Мюнхене во время конференции по безопасности представители "нормандской четверки" хотят создать базу для нормандской встречи.
Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Интерфакс-Украина.
"Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в "нормандском формате" в Берлине", – сообщил Маас.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".
- Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.
- Следующая встреча "Нормандской четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле.
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