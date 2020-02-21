Украина работает над обновлением Минских соглашений, – Пристайко

Работа над обновлением продолжается несмотря на публичные заявления России

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина работает над новой редакцией Минских соглашений.

Об этом сообщает Голос Америки.

По его словам, работа над обновлением продолжается несмотря на публичные заявления России, которая выступает против внесения изменений.

По словам министра, указанные соглашения должны быть выполнены еще в 2015 году.

"Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – сказал Пристайко.

Он добавил, что украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что "Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".

При этом Пристайко сказал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены. В качестве примера он привел разведение сил и "формулу Штайнмайера" и подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала.

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "Нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.

О неприемлемости пересмотра Минских соглашений поочередно говорили и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и представитель РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что модернизация Минских соглашений ради практического окончания войны на Донбассе вполне возможна.

12 февраля российская сторона вновь заявила о невозможности пересмотра Минских соглашений.