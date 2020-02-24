Чуть меньше миллиона жителей ОРДЛО получили украинскую "биометрию"

Крымчане тоже активно получают загранпаспорта: почти за год – 16 тыс. человек

По состоянию на февраль 2020 года более 950 тыс. человек из ОРДЛО получили биометрические паспорта для выезда за границу.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на данные Госмиграционной службы Украины.

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Также "биометрию" оформляют и крымчане: к 12 февраля 150 тыс. человек получили загранпаспорта.

По состоянию на март 2019 года биометрические паспорта оформили 134,2 тыс. жителей Крыма.

Таким образом, почти за год паспорта получили около 20 тыс. человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Зеленский упростил получение гражданства жителям России и иностранцам, которые обеспечивали национальную безопасность Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что общество должно принимать и уважать желание украинцев иметь двойное гражданство.