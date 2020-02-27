Оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась

В Украине за несколько месяцев с 25 до 40 процентов возросла доля тех, кто не одобряет деятельность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Такие результаты опроса, проведенного 21-25 февраля, обнародовал Киевский международный институт социологии.

"Оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 15 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 62% до 47%), и на 15 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 25 % до 40%)", – говорят социологи.

Кроме того, по результатам опроса, в феврале к Зеленскому положительно относятся 47% опрошенных, отрицательно – 24%.

По сравнению с декабрьским опросом КМИС, доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10 процентных пунктов (было 14%).

Опрос проводился с 21 по 25 февраля 2020 года с помощью телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Для исследования были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины: АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре, после встречи с президентом РФ Путиным, уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%.

По данным опроса Центра Разумкова уровень доверия граждан к президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале 2020 года составил 51,5%.