Зеленский – силовикам: Просили политической воли – я дал вам ее. Где результат?

Президент хочет подарить им календарь и уголовный кодекс. Первое – как напоминание, что пришла весна, а второе – в качестве настольной книги

Президент Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады обратился к правоохранительным органам и потребовал у них отчет о проделанной работе.

"Летом вы говорили, что нужна политическая воля. Что это такое? Я вам ее дал. Возьмите ее. Говорили, нужно отменить телефонное право – пожалуйста. Никто сверху не спускает никакие фамилии", – говорит президент.

Такие слова часть депутатов встретила неодобрительным гулом и свистом.

В ответ на это Зеленский заявил: "Если бы я вмешивался, некоторые люди это уже бы почувствовали". Другая часть депутатов тут же начала аплодировать.

"Как мне не вмешиваться в вашу деятельность, чтобы она наконец-то принесла результат? У нас уже шесть органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие. Неужели не хватает еще одного органа, чтобы воплотить в жизнь поговорку о семи нянях, у которых ребенок без глаза?", – задается вопросом глава Украины.

Поэтому Зеленский предложил силовикам два подарка.

"Первое – это календарь. Он должен напоминть им, что на улице уже весна. Второй – это уголовный кодекс. Есть подозрение, что у кое-кого его нет. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".

Недавно замгенпрокурора Вктор Чумак рассказал, что если Зеленский и Звонит Рябошапке, то "это не страшно". "Он же не требует от него каких-то конкретных людей", – говорил Чумак.