Зеленский предложил Раде кандидатов на должности глав МИД и Минобороны

Андрей Таран предлагается на должность министра обороны, а Дмитрий Кулеба – на должность министра иностранных дел

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатов на должность министра обороны и министра иностранных дел.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Так, Андрей Таран предлагается на должность министра обороны вместо Андрея Загороднюка, а Дмитрий Кулеба – на должность министра иностранных дел вместо Вадима Пристайко.

Напомним, новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду о назначении новых министров.

Как ранее сообщал Фокус: