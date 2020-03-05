Зеленский заверил послов G7, что курс Украины не изменится

По словам главы государства, смена правительства не повлияет на "провозглашенные приоритеты"

Во время рабочей поездки в Полтавскую область 5 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и главой представительства ЕС в Украине. Глава государства заверил их в неизменности избранного Украиной курса после перезагрузки правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"В неформальной обстановке участники встречи обсудили вопросы дальнейшего курса Украины", – говорится в сообщении.

В ходе разговора президент подчеркнул "неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину".

Глава государства отметил, что цель перезагрузки Кабмина – улучшение результативности работы исполнительной власти, и это решение "не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике".

Он поблагодарил глав дипломатических представительств стран G7 и Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.

Как ранее сообщал Фокус:

4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер Денис Шмыгаль.

В Европейском Союзе считают, что предыдущее украинское правительство во главе с Алексеем Гончаруком достигло хорошего прогресса в осуществлении программы реформ.

Послы G7 в Украине выразили свою поддержку генпрокурору Украины Руслану Рябошапке, заявив, что он достиг "значительного прогресса" в реформировании прокуратуры.

5 марта на внеочередном заседании Врховной Рады депутаты приняли постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапки.