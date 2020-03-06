Замминистра культуры, молодежи и спорта Подоляк уходит в отставку

Подоляк заявила, что не видит "смысла еще полгода или год реорганизовывать недореорганизованое Министерство"

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк написала заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я приняла приглашение Владимира Бородянского работать в Министерстве, потому что видела эту цель в формировании глубинного общественного взаимодействия, основанного на ценностях свободы, нравственности, общего блага, достоинства и предельной честности", – пишет она.

Подоляк говорит, что "не видит смысла еще полгода или год реорганизовывать недореорганизованое Министерство". Она также отметила, что считает реорганизацию министерства "стратегической ошибкой, которая отразится на обычных людях".

"Две крупнейшие тревоги, которые остаются со мной и мобилизуют – это реинтеграция и язык. Но, если будем жить и делать свое, будем иметь такое государство, какое построим и какого заслуживаем, а все остальное и все остальные - лишь рисунки палочкой на берегу океана – волна смоет", – сообщает она.

Ранее экс-министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что отказался возглавить ведомство в составе нового правительства из-за несогласия с разделением ведомства.

Как ранее сообщал Фокус:

4 марта Верховная Рада отправила Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 народных депутата.

В этот же день, новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль. За эту кандидатуру проголосовали 291 народных депутатов, против 59.