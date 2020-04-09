Компьютеры в Раде "виснут" от 16 тыс. правок к "антиколомойскому" законопроекту, – нардеп
2020-04-09 13:43:30
Сейчас в сведенную таблицу внесли уже 67% правок. Полностью таблицу могут закончить в пятницу
Сведенная таблица правок к законопроекту о невозвращении банков их прежним владельцам будет готова к пятнице.
Об этом в Facebook рассказал замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк.
По его словам, таблица готова на 67% (внесли уже 11000 из 16335 правок).
Скорее всего, полностью таблицу закончат в пятницу, добавил депутат.
Также Железняк рассказал, что "компьютеры Рады банально не рассчитаны на обработку такого объемного документа".
"Да и после сведения правок, их еще нужно технически рассортировать. А когда правок 16 тыс. – это тот еще вызов", – пишет нардеп.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. правок, больше всего – Антон Поляков. Позже Поляков заявил, что может отозвать часть из них, если будут выполнены три его условия.
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