Компьютеры в Раде "виснут" от 16 тыс. правок к "антиколомойскому" законопроекту, – нардеп

Сейчас в сведенную таблицу внесли уже 67% правок. Полностью таблицу могут закончить в пятницу

Сведенная таблица правок к законопроекту о невозвращении банков их прежним владельцам будет готова к пятнице.

Об этом в Facebook рассказал замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, таблица готова на 67% (внесли уже 11000 из 16335 правок).

Скорее всего, полностью таблицу закончат в пятницу, добавил депутат.

Также Железняк рассказал, что "компьютеры Рады банально не рассчитаны на обработку такого объемного документа".

"Да и после сведения правок, их еще нужно технически рассортировать. А когда правок 16 тыс. – это тот еще вызов", – пишет нардеп.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".