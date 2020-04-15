Заммэра Киева Николай Поворозник: взяток не брал, все обвинения – ложь

Мэр Киева Виталий Кличко призвал НАБУ открыто расследовать дело в отношении своего заместителя

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник опроверг информацию о том, что был пойман на взятке, которая накануне появилась в СМИ. Об этом он сообщил в Facebook.

"Я работаю не первый год, работаю честно, и несу ответственность как человек с опытом, за действия и решения, которые на этой должности принимаю…Никогда не брал взяток, так как это противоречит моим жизненным и профессиональным взглядам и принципам", – написал Поворозник.

Комментируя вчерашнюю ситуацию, он заявил, что ни с кем не вел никаких разговоров о неправомерной выгоде, не брал взяток, а все заявления об аресте и поимке с поличным являются ложью.

"Подозрение никто не объявлял, вызван в качестве свидетеля на допрос в пятницу", – написал Поворозник.

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Он также потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ.

"Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела!", – написал Поворозник.

Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь призвал НАБУ открыто расследовать дело в отношении Николая Поворозника

"Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия. Я всегда говорил, и предупреждаю всех чиновников: если слабы к деньгам и не понимаете своей ответственности, – лучше тут не работать", – заявил мэр.

Он подчеркнул, что чиновник должен отвечать перед законом, если он виноват.

"Но если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит. Я доведу это дело до конца", – заверил Виталий Кличко.

Напомним, вчера вечером в СМИ появилась информация о том, что Поворозник якобы требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Правоохранители якобы задержали посредника после получения взятки в сумме 60 тысяч долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

В Ровно СБУ разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды чиновника городского отдела Государственной исполнительной службы. Он способствовал в закрытии исполнительного производства и удалял сведения о задолженности из автоматизированных систем Минюста.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директору государственного предприятия "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" (Украинский центр "Безопасность").