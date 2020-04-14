Первого заместителя мэра Киева поймали на взятке в 125 тыс. долларов, — СМИ

Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений

Служба безопасности Украины поймала на взятке первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Об этом сообщают ТСН, Zik со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сказано, что чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.

Правоохранители якобы задержали посредника после получения взятки в сумме 60 тысяч долларов.

"Задокументирована противоправная деятельность первого заместителя Председателя КГГА М. Поворозника, который через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 000 долларов США от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения относительно согласования градостроительных условий и ограничений", – сказано в сообщении.

Кроме этого, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Поворозником и вынашивали намерения получить также и с другой объекта строительства 246 тысяч долларов.

Сейчас в КГГА проходят обыски.

Как ранее сообщал Фокус: