Саммит G20 сорвался в последнюю минуту из-за разногласий США и Китая, – СМИ

Вашингтон и Пекин рассорились из-за ВОЗ

Причиной переноса второго саммита с участием лидеров стран G20 в формате видеоконференции стали разногласия США и Китая относительно деятельности Всемирная организация здравоохранения

Об этом сообщает SCMP со ссылкой на источники.

Источник сказал, что США настаивают на том, чтобы ВОЗ отчиталась о своих ранних действиях по борьбе со вспышкой коронавируса.

Китай, с другой стороны, категорически отказывается обсуждать предложения по расследованию действий ВОЗ, сказал источник.

"Таким образом, конференция была прервана в последнюю минуту", – сказал источник, добавив, что саммит все же может состояться в ближайшем будущем, если обе стороны смогут договориться о компромиссе по ВОЗ или, по крайней мере, по формулировке ВОЗ в коммюнике G20.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения. США вносили в бюджет организации 400-500 миллионов долларов ежегодно. Президент Дональд Трамп обвинил ВОЗ в неверных оценках и рекомендациях по противодействию COVID-19 в мире, в результате чего, по его мнению, заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Отметим, Тайвань одним из первых поднял тревогу в связи со вспышкой коронавируса в Ухане и указало на распространение Китаем недостоверной информации. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обвинила Тайвань в расистских атаках на главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебреесуса. В ответ Тайвань обвинил ВОЗ в предвзятости, а также игнорировании со стороны специализированного учреждения ООН важных наработок страны в области борьбы с коронавирусом. При этом, Китай расширяет свое экономическое присутствие в Эфиопии, которая для главы ВОЗ является родиной, но поскольку долги страны продолжают расти, Пекин начал проявлять интерес к неиспользованным минеральным и газовым месторождениям страны.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса, а также ошибочных рекомендациях США по борьбе с пандемией.