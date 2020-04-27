Саакашивили заявил, что сделал "пассивный вклад" в монобольшинство "СН" в Раде

По словам Саакашвили, его "Рух новых сил" не стал отбирать на выборах 2-3% у "Слуги народа", когда стало понятно, что партия не проходит в парламент

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили считает, что сделал "пассивный вклад" в победу "Слуги народа" на парламентских выборах.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина", пишет Радио Свобода.

"На выборах, когда я увидел, что моя партия забирает 2-3% у "Слуги народа" и при этом не проходит в Раду, я призвал наших избирателей голосовать за "СН", чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я как будто свой пассивный вклад в это сделал", – заявил Саакашвили.

В этом же эфире депутат от "СН" Ирина Верещук сказала, что считает более удачной идеей назначить Саакашвили замглавы Офиса президента.

По ее словам, Кабмин – "зарегулирован" законом Украины о Кабинете министров. "И тут начинаются юридические аспекты этого вопроса... Нам сейчас не хватает в треугольнике ОП – Кабмин – Рада именно того коммуникатора, который будет драйвером реформ из ОП", – заявила она.

На это Саакашвили ответил, мол "не просит никаких должностей, и может найти себе в жизни занятие". "Я просто не хочу смотреть, как Украина может пострадать от того цунами, которое надвигается", – добавил он.

Что же касается голосов в Раде для его назначения на должность вице-премьера по реформам, то Саакашвили настроен оптимистически.

"Я считаю, что голоса найдутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции "СН", это как с корабля на бал внезапно сошло для всех это представление. Людей сбили с толку", – заявил Саакашвили.

Как ранее сообщал Фокус:

Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.