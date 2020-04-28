Скандал с "Велюром" Тищенко: "Слуги народа" просят Кабмин открыть летние террасы ресторанов

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предложила условия открытия летних площадок

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на фоне скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко предложила разрешить заведениям питания открыть летние площадки на время карантина. Об этом она написала в Facebook.

При этом она отметила, что никогда не бывала в ресторане "Велюр".

"Мой коллега Николай Тищенко утверждает, что ресторан не работал для посетителей. И даже не мог с точки зрения здравого смысла. Ведь выводить на работу людей и закупать продукты ради одного заказа в день – это убыточно, а значит – бессмысленно. И использовался скорее как место для встреч. Если это не так – администрация ресторана должна уплатить штраф", – написала депутат.

Она отметила, что это "подтверждает, что ограничения нужно ослаблять и дать бизнесу дышать". В частности, Кравчук совместно с межфракционным объединением "За ФОПов" обратилась в премьеру Денису Шмыгалю с предложением разрешить работу летних площадок в заведениях общественного питания в условиях карантина.

По ее мнению, карантинные ограничения, конечно, не беспочвенны, но стоит учитывать, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов.

"Это касается уплаты взносов за размещение открытых летних и сезонных террас. Чтобы действительно помочь ресторанному бизнесу, помимо уже существующих мер поддержки, мы можем дать им возможность спасти себя экономически", – написала она.

По ее словам, в большинстве украинских городов есть системные заведения с просторными летними площадками, на которых можно безопасно сидеть, соблюдая следующие условия:

– ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 м2 площадки;

– постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;

– размещение столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;

– за одним столом могут размещаться не более 3 человек;

– использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;

– дезинфекция предметов, с которыми контактировал каждый посетитель.

"Карантин у большинства из нас вызывает только одно желание: вернуть все, как было. К сожалению, во многих случаях это может быть сложно или и вовсе невозможно. И я имею в виду, в частности, наши любимые заведения: рестораны, кафе, уютные кафе. Мы так же заинтересованы в том, чтобы они выжили, как и их владельцы", – отмечает зампред фракции.

Согласно инфографике, опубликованной премьер-министром Денисом Шмыгалем, рестораны и кафе в Украине откроются на третьем этапе плана Кабмина по выходу страны из карантина. Залы общественного питания снова смогу принять посетителей только при условии, что 10 дней подряд число выздоровевших от коронавируса в Украине превышает количество новых случаев. При этом больницы заняты пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%. По словам Шмыгаля, в зависимости от динамики заболевания коронавирусом в Украине, этапы выхода из карантина могут начаться одновременно.

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