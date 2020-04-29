Разумков созвал на 30 апреля внеочередное заседание Рады (повестка дня)
2020-04-29 17:14:00
Парламентарии рассмотрят 17 вопросов на заседании
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания на 13:30 30 апреля. Заседание созвано по требованию 159 нардепов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Также по инициативе Разумкова в 12:00 завтра состоится заседание согласительного совета парламента.
В повестке дня внеочередного заседания 17 вопросов.
В частности, ВРУ планирует рассмотреть начало специальной процедуры рассмотрения банковского законопроекта. Новый закон позволяет инициировать спецпроцедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении, если к нему подано свыше 500 правок. Для этого необходимы подписи трети депутатов от состава конституционного большинства. Такая ускоренная процедура позволит рассмотреть "антиколомойский" закон, к которому подано свыше 16 000 правок, в течение одного пленарного дня.
Кроме того, в повестке указаны шесть законопроектов о ратификации и три законопроекта о присоединении Украины к различным соглашениям. Среди прочего, в повестку дня внесли проект закона о внесении изменений в Избирательный кодекс.
Также депутаты планируют рассмотреть проект постановления об отчете Временной следственной комиссии по вопросам расследования взрывов на складах боеприпасов в городах Ичня, Калиновка, Балаклея, Сватово, Кривой Рог, которые произошли в период с 2014 по 2018 год.
Парламентарии также рассмотрят обращение к иностранным парламентам об осуждении российской агрессии против Украины, политических репрессий и освобождении политзаключенных.
Кроме того, парламентарии рассмотрят:
– законопроект №3329 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезни (COVID-19)";
– законопроект № 2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии";
– законопроект №3132 "О внесении изменений в ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины о совершенствовании системы органов Антимонопольного комитета";
– проект постановления №3400 "О внесении изменений в постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины".
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 апреля Верховная Рада приняла закон о борьбе с "законодетельным спамом", который должен ускорить рассмотрение правок к "антиколомойскому законопроекту" в сессионом зале. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что в скором времени будет подан еще один проект, который ограничит действие принятых нововведений периодом карантина и 30 дней после его завершения.
- Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 тысяч поправок к законопроекту о невозврате банков бывшим владельцам и рекомендовал принять его во втором чтении.