Разумков созвал на 30 апреля внеочередное заседание Рады (повестка дня)

Парламентарии рассмотрят 17 вопросов на заседании

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания на 13:30 30 апреля. Заседание созвано по требованию 159 нардепов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Также по инициативе Разумкова в 12:00 завтра состоится заседание согласительного совета парламента.

В повестке дня внеочередного заседания 17 вопросов.

В частности, ВРУ планирует рассмотреть начало специальной процедуры рассмотрения банковского законопроекта. Новый закон позволяет инициировать спецпроцедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении, если к нему подано свыше 500 правок. Для этого необходимы подписи трети депутатов от состава конституционного большинства. Такая ускоренная процедура позволит рассмотреть "антиколомойский" закон, к которому подано свыше 16 000 правок, в течение одного пленарного дня.

Кроме того, в повестке указаны шесть законопроектов о ратификации и три законопроекта о присоединении Украины к различным соглашениям. Среди прочего, в повестку дня внесли проект закона о внесении изменений в Избирательный кодекс.

Также депутаты планируют рассмотреть проект постановления об отчете Временной следственной комиссии по вопросам расследования взрывов на складах боеприпасов в городах Ичня, Калиновка, Балаклея, Сватово, Кривой Рог, которые произошли в период с 2014 по 2018 год.

Парламентарии также рассмотрят обращение к иностранным парламентам об осуждении российской агрессии против Украины, политических репрессий и освобождении политзаключенных.

Кроме того, парламентарии рассмотрят:

– законопроект №3329 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезни (COVID-19)";

– законопроект № 2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии";

– законопроект №3132 "О внесении изменений в ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины о совершенствовании системы органов Антимонопольного комитета";

– проект постановления №3400 "О внесении изменений в постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины".

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