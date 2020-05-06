Экс-президент Грузии уточнил, что займет пост главы исполнительного комитета, а не секретаря Нацсовета реформ

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что получит должность в Национальном совете реформ. Об этом 6 мая он заявил в комментарии Dw.com.

Саакашвили уточнил, что займет пост главы исполнительного комитета, а не секретаря Нацсовета реформ, как сообщалось ранее.

"У меня нет амбиций заниматься всем сразу. Должность вице-премьера ограничена определенными функциями. Реально политически это высокая должность, но в то же время это фактически министр без портфеля", – отметил Саакашвили.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента страны Петра Порошенко. Это "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации", – сказано на официальном сайте главы государства. Персональный состав совета утверждает президент Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.