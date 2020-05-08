Кабмин пересмотрит план выход Украины из карантина, – Ляшко

По словам санврача, сами критерии этапов выхода из карантина также могут быть пересмотрены

Кабмин намерен внести изменения в ранее утвержденный план поэтапной отмены карантинных ограничений на территории Украины.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Левый берег.

"Мы начинаем с 1-го этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс", – сказал он.

По словам Ляшко, Минздрав проводит консультации с министерством образования и науки по вопросам возобновления работы детских садов и школ.

"Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения: либо мы их открываем, либо говорим, в какой этап они попадают", – отметил он.

Возможно, детские сады откроются в некоторых регионах или же только для отдельных категорий населения. В частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей, уточнил главный санврач.

Согласно плану, утвержденному Кабмином 11 мая, садики должны были открыться вместе с вузами и школами только на четвертом этапе. Исключение было сделано только для выпускных классов в школах, которые предполагалось открыть на втором этапе.

Решение по работе детских садиков должно быть принято правительством 22 мая, уточнил Ляшко. По его словам, сами критерии этапов выхода из карантина также могут быть пересмотрены.

"Мы рассматриваем возможность внедрения адаптивного карантина на втором этапе – то есть, снятие ограничений не по всей стране, а в некоторых областях, в зависимости от показателей заболеваемости", – пояснил он.

По словам Ляшко, сами критерии этапов выхода из карантина также могут быть пересмотрены.

Как ранее сообщал Фокус:

4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.

Шмыгаль также добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.

7 мая Кабинет министров обнародовал на своем сайте постановление о продлении карантинных мероприятий до 22 мая, но с определенными послаблениями.