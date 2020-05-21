Украина показала ОБСЕ копии российских паспортов представителей боевиков в Минске

2020-05-21 17:47:00

87 14

Украинская делегация отметила, что данные персоны не могут представлять местных жителей

В четверг, 21 мая, украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ показала копии российских паспортов "главы ДНР" Дениса Пушилина и представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые участвуют в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, пишет Укринформ.

"Во время сегодняшнего заседания Постоянного совета в онлайн-режиме мы акцентировали внимание присутствующих иностранных делегаций на попытках России на переговорах в Минске не только снять с себя ответственность как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют население временно оккупированных территорий Донбасса и вообще являются гражданами РФ", – заявил он.

ОБСЕ, копии российских паспортов, боевики, Минск

Посол показал копии иностранных и внутренних паспортов РФ, которые принадлежат Владиславу Дейнего и Наталье Никаноровой – "министрам иностранных дел"  "ЛНР" и "ДНР" соответственно, участие которых на переговорах в Минске продвигает Россия от имени ОРЛО и ОРДО.

ОБСЕ, копии российских паспортов, боевики, Минск

Украинская делегация отметила, что данные персоны не могут представлять местных жителей.

"Россия пригласила на переговоры в Минск людей с российскими паспортами, которые были приведены к власти не путем демократических и честных выборов, а с помощью российского оружия и наемников", – заявил Цимбалюк.

Он указал на то, что участие в переговорах должны принимать те местные жители оккупированных территорий, которые, как минимум, не имеют российского гражданства.

ОБСЕ, копии российских паспортов, боевики, Минск

Цимбалюк также напомнил, что есть только три участника Трехсторонней контактной группы: Украина, РФ и ОБСЕ, и все делегации стран-участниц ОБСЕ должны помнить об этом каждый раз, когда российская делегация попытается продвигать свое искаженное видение состава ТКГ.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 13 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.
  • По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы". 
  • 7 мая глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что власти Украины на все следующие заседания Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на востоке Украины в Минске будут приглашать переселенцев из Донбасса.
Loading...