Это ответственность Кабмина. Зеленский ответил на петицию о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ

Автор петиции просил рассмотреть вопрос о передаче лавры ПЦУ из-за того, что УПЦ МП якобы занимает антиукраинскую позицию

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру в пользование Православной Церкви Украины, которая набрала необходимые 25 тыс. подписей.

Среди прочего, в петиции говорится, что УПЦ МП – не автокефальная церковь на территории Украины, в отличие от ПЦУ. "Кроме того, высокие церковные иерархи УПЦ МП неоднократно высказывались и совершали поступки, направленные против украинского народа", – утверждается в петиции.

Так, нынешний глава УПЦ МП митрополит Онуфрий якобы в ноябре 2008 года заявил, что Голодомор 1930-х годов украинский народ "заслужил" сам, мол это было "вразумление и усмирение гордыни".

А летом 2014 года Онуфрий якобы осудил АТО и отказался признавать причастность РФ к ситуации на Донбассе. При этом, митрополит якобы назвал АТО "братским кровопролитием" и добавили, что украинские военные действуют "в интересах Запада".

"Учитывая это, использование Киево-Печерской лавры УПЦ МП должно быть прекращено путем разорвания договора аренды, а сама лавра должна быть передана ПЦУ", – говорится в петиции.

В своем ответе на петицию президент Зеленский процитировал п. 1 ст. 5 закона Украины "Об управлении объектами госсобственности", согласно которому Кабмин – субъект управления, который определяет объекты управления госсобственности и п. 5 ст. 116 Конституции, согласно которому Кабмин осуществляет управление объектами госсобственности.

Таким образом, исходя из ответа Зеленского, решать вопрос с лаврой должно правительство.

Как ранее сообщал Фокус:

20 декабря Верховная Рада приняла закон №5309 о переименовании религиозных организаций с центром в стране-агрессоре, фактически обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название.

В УПЦ МП заявили, что закон не имеет к церкви никакого отношения, так как ее религиозный центр административно находится не в России, а в Киеве. В УПЦ МП также инициировали обращение в Конституционный суд относительно закона.

10 января Кабмин поручил Министерству культуры провести экспертизу устава УПЦ МП. 26 января Министерство культуры обнародовало список религиозных организаций, которые должны сменить свое название.