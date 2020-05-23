Пленки Деркача: "Европейская солидарность" хочет расследовать попытки подорвать отношения с США

В политсиле считают, что целью публикации разговоров Порошенко с Байденом было сломать двухпартийную поддержку Украины

Партия "Европейская солидарность" хочет создать временную следственную комиссию для расследования попыток подорвать украинско-американское партнерство, в связи с публикацией "пленок Деркача".

Об этом сказал сопредседатель фракции Артур Герасимов в эфире Прямого.

"За пять лет Петру Порошенко и украинскому народу удалось восстановить армию, создать мощную международную коалицию в поддержку Украины. Санкции были результатом титанической работы Порошенко и его дипломатической команды. И в критические моменты, когда казна была пуста, мы получили деньги от международных стратегических партнеров в качестве помощи", – сказал Герасимов.

По его мнению, целью публикации разговоров Порошенко с Байденом было сломать двухпартийную поддержку Украины со стороны США.

"Это не просто так появилось сейчас, потому что сейчас в США идет обсуждение предоставления дальнейшей военной помощи Украине на следующий срок. Наши враги понимают: надо сломать двухпартийную поддержку, ведь когда вопрос ставился о помощи Украине, о противодействии Кремлю, республиканцы и демократы садились за один стол и принимали решения в пользу Украины. Сейчас пытаются всячески эту поддержку сломать", – добавил Герасимов.

Именно поэтому, считает он, необходима парламентская следственная комиссия.

"В Верховной Раде "Европейская солидарность" будет инициировать создание временной следственной комиссии, которая будет заниматься расследованием попытки подорвать украинско-американское стратегическое партнерство, попыток ослабить международную поддержку Украине, попыток нанести ущерб ее обороноспособности и способствовать возвращению в сферу влияния России как страны-агрессора", – подчеркнул народный депутат, и добавил, что "пленки Деркача" – это "пшик".

Как ранее сообщал Фокус:

19 мая, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.

Сам Шокин неоднократно заявлял, что за его увольнением стоит Байден и в январе 2020 года даже потребовал от ГБР завести на него дело за вмешательство в дела Украины.

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал публикацию "пленок Деркача" "спецоперацией пятой колонны Кремля".