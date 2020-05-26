"Пленки Деркача": экс-послы США призвали не использовать Украину в американской политике

Заявление подписали семь из девяти бывших послов США в Украине

Бывшие послы США в Украине заявили о попытке втянуть украинское государство в американские внутренние дела, что может ухудшить отношения двух стран.

Об этом говорится в заявлении семи бывших послов США в Киеве, которое 26 мая опубликовал сайт Atlantic Council.

"Мы разочарованы в связи с тем, что прилагаются усилия по вовлечению Украины во внутреннюю политику Америки во время приближения президентских выборов 2020 года. Это продвижение ложной и токсичной повестки дня, за которой не стоят реальные отношения между странами; ее цель – ослабить контакты между США и Украиной и посеять раздор. Это не отвечает интересам наших государств", – сказано в обращении.

Экс-послы осуждают подобные усилия и призывают топ-чиновников с обеих сторон избегать шагов, которые способны подорвать двухсторонние отношения и отдалить страны друг от друга.

Успех Украины как демократического государства с рыночной экономикой отвечает интересам Штатов в деле построения стабильной и безопасной Европы, подчеркнули дипломаты.

Заявление подписали семь из девяти бывших послов США в Украине: Роман Попадюк, Стивен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Хербст, Уильям Тейлор, Джон Теффт и Мари Йованович.

Как ранее сообщал Фокус:

19 мая, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.

Сам Шокин неоднократно заявлял, что за его увольнением стоит Байден и в январе 2020 года даже потребовал от ГБР завести на него дело за вмешательство в дела Украины.

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал публикацию "пленок Деркача" "спецоперацией пятой колонны Кремля".