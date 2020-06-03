В Киеве создадут Мемориал украинских героев
Реализация данного проекта позволит увековечить память воинов-патриотов
Кабинет министров Украины создал организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по созданию Мемориала украинских героев.
Данное решение было принято на заседании в среду, сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что главой оргкомитета назначен вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
Оргкомитету поручено за месяц разработать и утвердить план мероприятий по созданию мемориала украинских героев.
Также необходимо будет разработать идейную наполняемость мемориала и провести архитектурный конкурс, с дальнейшим определением места размещения мемориала в Киеве.
Отмечается, что реализация данного проекта позволит увековечить память воинов-патриотов, которые боролись за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в противостоянии российской агрессии, украинских борцов за независимость 20 века, сберечь национальную память о мужестве и патриотизме защитников украинского государства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе командиру батальона полиции особого назначения "Луганск-1" полковнику Сергею Губанову.
- Зеленский также присвоил звание Героя Украины 21-летнему сержанту Сергею Михальчуку, спасшему сослуживца ценой собственной жизни.
- По случаю Дня волонтера президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении ряда волонтеров государственными орденами и медалями. Всего награды получили 25 волонтеров. Среди них – волонтер Виталий Дейнега, который получил Крест Ивана Мазепы. Орденом "За заслуги" 3-й степени награжден и шоумен Сергей Притула.