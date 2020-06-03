В Киеве создадут Мемориал украинских героев

Кабинет министров Украины создал организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по созданию Мемориала украинских героев.

Данное решение было принято на заседании в среду, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что главой оргкомитета назначен вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

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Оргкомитету поручено за месяц разработать и утвердить план мероприятий по созданию мемориала украинских героев.

Также необходимо будет разработать идейную наполняемость мемориала и провести архитектурный конкурс, с дальнейшим определением места размещения мемориала в Киеве.

Отмечается, что реализация данного проекта позволит увековечить память воинов-патриотов, которые боролись за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в противостоянии российской агрессии, украинских борцов за независимость 20 века, сберечь национальную память о мужестве и патриотизме защитников украинского государства.

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