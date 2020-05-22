Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе комбату "Луганска-1"

Сергей Губанов 20 мая подорвался на вражеской мине вблизи Трехизбенки

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе командиру батальона полиции особого назначения "Луганск-1" полковнику Сергею Губанову. Об этом информирует пресс-служба президента.

"Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова развевался сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!" – сказал президент.

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов погиб 20 мая около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи Трехизбенки. Он подорвался на вражеской мине. На взрывном устройстве также подорвались еще четверо военнослужащих батальона, получив тяжелые ранения.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту гибели командира батальона полиции особого назначения "Луганск-1" Сергея Губанова.

Как ранее сообщал Фокус:

20 мая лидеры донбасских "республик" практически синхронно выступили с заявлениями, что перевели свои "вооруженные силы" в состояние боевой готовности и готовы начать наступление. Причиной этого решения названы "обстрелы и провокации" со стороны Объединенных сил.

В тот же день на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, реагируя на обвинения со стороны руководителей "Л/ДНР" и их угрозы, сказал: "Было заявление Пасечника. Два месяца десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территории. И при этом они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам".

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что украинская сторона созывает внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ по поводу ложного обвинения ВСУ в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области.