Адвокат Порошенко через суд обращает внимание Венедиктовой на ситуацию с музеем Гончара

Защита Порошенко подала в Офис генпрокурора пять заявлений, но ни по одному из них в течение 24 часов дело так и не было открыто

Адвокат пятого президент Петра Порошенко Игорь Головань через суд добивается от генпрокурора Ирины Венедиктовой открытия уголовного дела против оперативников ГБР, которые недавно ворвались в музей Ивана Гончара.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Головань назвал действия сотрудников Госбюро расследований "вооруженным нападением" на музей. Также он отмечает, что у ГБР якобы не было санкции на обыск музея.

В этой связи защита Порошенко подала в Офис генпрокурора пять заявлений (о злоупотреблении властью, незаконном проникновении в помещение с целью обыска, служебный подлог, препятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов).

"Пять заявлений об уголовных правонарушениях Офис генпрокурора получил 3 июня, установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность генпрокурора в суде", – пишет Головань.

Также адвокат сообщил, что в суд подано заявление об отводе следователей ГБР, которые пытаются блокировать выставку коллекции картин, которые принадлежат Порошенко.

Как ранее сообщал Фокус:

На 22 мая ГБР уже вызывало Порошенко на допрос в качестве свидетеля с помощью видеоповестки по делу о "контрабанде картин".

Однако тогда Порошенко в ГБР не пришел. Вместо этого он открыл выставку картин, которые фигурируют в деле, в Музее Гончара. На выставку пришли следователи ГБР и описали картины.