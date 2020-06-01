Адвокат Порошенко через суд обращает внимание Венедиктовой на ситуацию с музеем Гончара
Защита Порошенко подала в Офис генпрокурора пять заявлений, но ни по одному из них в течение 24 часов дело так и не было открыто
Адвокат пятого президент Петра Порошенко Игорь Головань через суд добивается от генпрокурора Ирины Венедиктовой открытия уголовного дела против оперативников ГБР, которые недавно ворвались в музей Ивана Гончара.
Об этом он сообщил у себя в Facebook.
Головань назвал действия сотрудников Госбюро расследований "вооруженным нападением" на музей. Также он отмечает, что у ГБР якобы не было санкции на обыск музея.
В этой связи защита Порошенко подала в Офис генпрокурора пять заявлений (о злоупотреблении властью, незаконном проникновении в помещение с целью обыска, служебный подлог, препятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов).
"Пять заявлений об уголовных правонарушениях Офис генпрокурора получил 3 июня, установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность генпрокурора в суде", – пишет Головань.
Также адвокат сообщил, что в суд подано заявление об отводе следователей ГБР, которые пытаются блокировать выставку коллекции картин, которые принадлежат Порошенко.
Как ранее сообщал Фокус:
- На 22 мая ГБР уже вызывало Порошенко на допрос в качестве свидетеля с помощью видеоповестки по делу о "контрабанде картин".
- Однако тогда Порошенко в ГБР не пришел. Вместо этого он открыл выставку картин, которые фигурируют в деле, в Музее Гончара. На выставку пришли следователи ГБР и описали картины.
- Сам Порошенко заявил, что картины были куплены и легально ввезены в Украину задолго до его президентской каденции – в 2012 году.