"Держим на аппарате ИВЛ". Глава МИД рассказал о состоянии минского процесса

Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживать процесс удается с помощью Франции и Германии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по мирному урегулированию ситуации на Донбассе находится "на аппарате искусственной вентиляции легких". Об этом сообщил министр в интервью Укринформу.

По словам главы ведомства, жизнеспособность процесса поддерживается с помощью Франции и Германии. Сама же Украина руководствуется активной наступательной дипломатией.

"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ​​ситуацию, когда Россия, в конце концов, будет вынуждена идти на конструктив", – отметил Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что аргумента России о якобы саботаже минского процесса украинской стороной, выглядят абсурдно, если учитывать действия дипломатов. Также международные партнеры признают конструктивную позицию Украины и попытки найти решение.

"Я бы сказал, "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор", – отметил Кулеба.

Кроме этого, Кулеба подчеркнул, что Украина повысила статус своей делегации и ввела новых членов, ожидая взаимности со стороны РФ.

"Мы ввели в ее состав представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей из числа внутренне перемещенных лиц, задавая, по сути, новый стандарт работы", – подытожил министр.

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