Зеленский назвал условия для отставки Авакова, – депутат

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможно рассмотрение вопроса об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом на брифинге сказала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук, сообщает "Радіо Свобода".

"Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра МВД или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться", – сказала она.

5 июня в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова со своей должности. Инициаторами проекта постановления являются 55 народных депутатов, в частности от фракций "Голос" и "Слуга народа". 17 июня Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности внес на рассмотрение парламента постановление об увольнении Авакова.

Как ранее писал Фокус:

5 июня Арсен Аваков выступал с отчетом перед Верховной Радой.