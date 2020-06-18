Стерненко не пустил к себе полицейских, которые пришли проконтролировать его домашний арест
По словам активиста, контролировать соблюдение ареста могут только одесские полицейские, ведь именно такое решение вынес суд
Бывший руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, который сейчас находится в Киеве под домашним арестом, не пустил к себе киевских полицейских. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам Стерненко, контролировать его домашний арест может только одесская полиция – такое решение вынес суд.
"Ко мне домой пришла киевская полиция. Что-то хотят по домашнему аресту проконтролировать, но у них нет полномочий – суд поручил осуществлять контроль за арестом только одесской полиции", – пишет он.
"Я с ними поговорил и объяснил это. Ушли куда-то советоваться. Почему полиция плюет на судебное решение?", – добавил Стерненко.
15 июня Шевченковский райсуд Киева в качестве меры пресечения для бывшего главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко избрал круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток.
На следующий день Стерненко заявил, что судья удовлетворила его ходатайство и изменила место отбывания ареста с одесской военной части на киевскую квартиру.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 июня СБУ сообщила Стерненко о подозрении по ч.1 ст.115 и ч.2 ст.263 УК – умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Сам активист заявил, что не совершал убийства. Дело касается нападения на Стерненко в июле 2018 года.
- По версии СБУ, нападавшие на Стерненко Иван Кузнецов и Александр Исайкул действительно хотели запугать и нанести телесные повреждения активисту. Именно поэтому их действия квалифицированы по ч.4 ст.296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия – от 3 до 7 лет тюрьмы).
- Но впоследствии Кузнецов убежал с места событий, а Стерненко, как утверждают в СБУ, догнал его и нанес еще несколько ударов ножем, в т.ч. и тот, который стал смертельным – в сердце. В ведомстве отметили, что такие действия не подпадают под необходимую самооборону и должны квалифицироваться как умышленное убийство.