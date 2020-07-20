Авиакатастрофа в Иране: Зеленский надеется на скорейшую расшифровку "черных ящиков"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорейшую расшифровку "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ, которые были переданы экспертам во Францию.

Об этом говорится в сообщении на странице президента в Facebook.

В частности, Зеленский поприветствовал передачу бортовых самописцев самолета французской стороне. По его мнению, это правильный шаг в направлении завершения расследования сбития самолета

"Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить надлежащие компенсации от иранской стороны. Иран должен провести полное, прозрачное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами", – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что "ящики" прибыли в Лион еще 18 июля в условиях повышенной секретности и уже находятся в лаборатории. А в процессе расшифровки участвуют эксперты украинского Национального бюро расследования авиакатастроф.

"Уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования. Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начала переговорного процесса с Ираном", – добавил президент.

Президент пообещал, что все виновные понесут ответственность, а справедливость будет установлена.

Замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд 18 июля сказал, что "черные ящики" отправлены во Францию. 20 июля МИД Канады подтвердил передачу Ираном "черных ящиков" самолета МАУ во Францию.

Ранее Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Ираном. В ее состав вошли 16 представителей различных ведомств. Он также заявил, что Иран должен не только отдать "черные ящики" сбитого самолета, но также принести официальные извинения и выплатить компенсации. Если Иран не выполнит своих обещаний, Украина обратится в международные суды.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.