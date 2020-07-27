Украина пригласила Польшу для участия в переговорах по деоккупации Крыма

Польша может стать одним из лидеров платформы по возвращению полуострова.

Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крыма.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

Такое заявление Кулеба сделал после встречи с главой польского МИД Яциком Чапутовичем в Варшаве. По словам Кулебы, Польша может стать одним из лидеров платформы.

"Я проинформировал польского коллегу о создании платформы деоккупации Крыма... Мы надеемся, что Польша будет одним из лидеров этого процесса", – сказал Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что государство не намерено вести переговоры с Россией о компенсации за аннексированный полуостров, но бизнес имеет право судиться за утраченные активы.

Недавно в Кабмине заявили, что Украина подготовила Стратегию деоккупации Крыма, но пока что не может поделиться ним с широкой общественностью.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с аннексией Крыма.

Экс-секретарь СНБО и руководитель штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на оккупированный Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.

Тем временем заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что Россия подготовила в аннексированом Крыму свои военные штабы и мобилизационную базу.