Сторонники Порошенко пришли под дом, где раньше жил Зеленский

Протестующие требуют от бывших соседей Зеленского, чтобы те "ему передали все".

Участники протеста под Офисом президента против перемирия на Донбассе отправились к дому, где раньше жил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Страна.

Протестующие сформировали колонны, чтобы пойти к дому в Мариинском парке, где раньше жил Зеленский. Они хотят предъявить свои требования бывшим соседям президента, чтобы они "ему передали все".

Фото: Страна

Телеграм-канал KlymenkoTime сообщает, что протестующие хотят отправиться под здание Верховной Рады и на Майдан.

Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня. В районе проведения ООС в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. После начала перемирия на Донбассе боевики совершили два обстрела украинских позиций.

При этом, в Кремле вновь утверждают о якобы непричастности РФ к вооруженному конфликту. Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.