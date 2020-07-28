У Путина назвали условие для возвращения России в СЦКК на Донбассе

Тему возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) никто не отказывался обсуждать, но нужно устранить причины ухода россиян из центра.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"После того как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности их участия, определенных гарантий их равноправного участия, вот тогда можно будет думать. Пока говорить о конкретных условиях сложно", – сказал Песков.

Он добавил, что если ретроспективно посмотреть на ситуацию, которая предшествовала выходу российских офицеров из группы, то станет понятно, "что мешало продолжению этой практики", однако не уточнил, о чем речь.

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон был создан в сентябре 2014 года. В его состав вошли украинские и российские военные, которые занимались мониторингом и координацией прекращения огня, а также организацией буферной зоны. База СЦКК располагается в Соледаре Донецкой области.

В декабре 2017 года в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия отзывает своих офицеров из СЦКК, объяснив это "серьезными трудностями", с которыми они сталкивались "из-за позиции украинской власти". В МИД Украины расценили такое решение как очередную провокацию и стремление снять с себя любую ответственность за последствия вооруженной агрессии.

Недавно вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская сторона хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав СЦКК. Украина в 2019 году тоже предлагала вернуть российских представителей в СЦКК.